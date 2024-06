Pré- candidato a vereador é morto a tiros em Magé

Livercino Marcelino dos Santos, 49 anos, foi morto a tiros nesta quinta feira (20) no município de Magé. Lili da Kombi, como era conhecido, era uma grande influência politica da região e era pré-candidato a vereador Guapimirim, na Baixada Fluminense. O homem foi morto em frente ao bar que era proprietário.

Livercino já havia sido candidato a vereador em 2012 e 2016, mas não ganhou as eleições. De acordo com a policia militar, agentes do 34° BPM (Magé) foram acionados para uma ocorrência de homicídio, no bairro do Saco, no local o corpo do homem foi encontrado.

Rochelle Nascimento dos Santos, filha de Livercino, postou um vídeo em suas redes sociais se despedindo do pai: "infelizmente hoje é o dia mais triste da minha vida, descanse em paz", escreveu a jovem.

A policia civil investiga a autoria e motivação do crime. Esse caso se junta a mais dois homicídios ainda sem resposta de pessoas com alguma relação politica na Baixada. No ultimo dia 15, Juliana Lira de Souza Silva, conhecida como Nega Juh, pré- candidata a vereadora de Nova Iguaçu foi morta a tiros juntamente de seu filho Alexander de Souza Gomes.

Na mesma semana, no dia 11, a pré-candidata a vereadora Shirley Marinho, teve seus dois filhos Everton Damião Sá Passos Nascimento Junior, 18, e Kauã Marinho Nascimento, 20, mortos a tiros por homens encapuzados. Todos os casos ocorreram na Baixada Fluminense.