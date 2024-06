Centro cultural Lavourão recebe a Feira Aduke na próxima sexta-feira

Com o objetivo de promover e dar visibilidade aos empreendedores gonçalenses, o Centro Cultural Joaquim Lavoura, o Lavourão, vai receber mais uma edição da Feira Aduke, nesta sexta-feira (21), das 10h às 17h.

A iniciativa é da Secretaria de Assistência Social da Prefeitura de São Gonçalo, através da Coordenadoria de Promoção da Igualdade Racial, e da Secretaria de Turismo e Cultura, com apoio do Conselho de Defesa dos Direitos do Negro e Promoção de Igualdade Racial e Étnica de São Gonçalo (COMIRSG), Dom Sarau, UNEGRO e Dandaras para Sempre.

A Feira Aduke proporciona aos empreendedores locais a oportunidade de apresentar seus trabalhos artesanais e gastronômicos, destacando a riqueza da cultura local. Nesta edição, a partir das 15h, haverá atrações culturais com apresentações de música, dança e saraus. A entrada para a feira é gratuita e livre para todos os públicos.

Serviço:



A Feira Aduke será no Cultural Joaquim Lavoura será na Av. Pres. Kennedy, 721, no bairro Estrela do Norte, nesta sexta-feira (21), das 10h às 17h.