Exposição "TransforMAR" chega essa semana no shopping São Gonçalo, no Boavista

A partir do dia 21, chega ao shopping São Gonçalo, em Boavista, a exposição TransforMAR, uma iniciativa da Federação de Pescadores do Estado do Rio de Janeiro (Feperj), com o objetivo de mostrar o serviço de limpeza realizado por pescadores e trazer para a população mensagens de conscientização e educação ambiental. A exposição se estenderá por 2 meses.

A ideia é mostrar o incansável trabalho realizado pelos pescadores artesanais do litoral dos municípios de São Gonçalo, Itaboraí e Magé, e seus resultados. A exposição contará com muitas atrações, incluindo uma área dedicada a fotos e vídeos que demonstram tanto as etapas e dificuldades do trabalho quanto as significativas melhorias promovidas no ambiente marinho.

Haverá um espaço com atividades interativas onde os visitantes poderão explorar a Baía de Guanabara de forma envolvente, o evento receberá clientes do shopping e o público local, além de alunos de escolas públicas e particulares, proporcionando uma grande aula de educação ambiental.

A exposição contará com dois ambientes, um exibirá 36 imagens que registram as atividades realizadas no projeto Águas da Guanabara, incluindo o campo, a ação de saúde e a educação ambiental. Os visitantes poderão ver algumas espécies de peixes capturadas pelos pescadores e catalogadas por pesquisadores em arrastos científicos realizados na Baía de Guanabara.

O segundo ambiente terá um barco de madeira usado pelos pescadores para a limpeza da Baía de Guanabara, os visitantes poderão fazer perguntas, tirar dúvidas e fotos. Toda semana haverá uma surpresa para quem visitar a exposição.



“O Projeto Águas da Guanabara é uma iniciativa intermunicipal capitaneada pela Federação dos Pescadores do Estado do Rio de Janeiro, através de suas Colônias de Pescadores Z-8 e Z-9, que tem como objetivo monitorar o comportamento dos resíduos sólidos na Baía de Guanabara, removê-los, regenerar os ambientes marinhos degradados e buscar manter os pescadores artesanais na atividade de origem a partir da melhoria da condição de trabalho e renda,” destaca Luís Cláudio presidente da Feperj.

Diogo Salgado, Head de Marketing do São Gonçalo Shopping, ressalta a importância do evento: “Estamos muito orgulhosos em receber a exposição TransforMAR no São Gonçalo Shopping. Esta iniciativa não só destaca a importância da preservação ambiental e da recuperação da Baía de Guanabara, mas também proporciona uma oportunidade única de educação e conscientização para nossa comunidade. Esperamos que todos os visitantes saiam daqui inspirados a contribuir para a sustentabilidade e a proteção do meio ambiente.”

Esta iniciativa é apoiada por diversas entidades comprometidas com a preservação ambiental, como a Confederação Brasileira dos Trabalhadores da Pesca e Aquicultura (CBPA), Secretaria de Estado de Agricultura, Pecuária, Pesca e Abastecimento do RJ (SEAPPA), Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado do Rio de Janeiro (FAPERJ) e Prefeitura de São Gonçalo, Magé e Itaboraí.