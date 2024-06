Homem sai para trabalhar e desaparece em São João de Meriti

A família de Jhonatan Vinicius de Souza Junqueira, 25 anos, busca informações do jovem desaparecido na ultima terça feira (11). O rapaz saiu de casa para trabalhar em São João de Meriti, na baixada fluminense e não foi mais visto.

Funcionário do hospital municipal de Belferd Roxo e barman em eventos, foi visto pela ultima vez por volta das 10h50 da manhã entrando em um carro de aplicativo na rua Joana Kalil no bairro Jardim Meriti.

Adriana Marinho, mãe do desaparecido diz a reportagem :"achamos que ele estava trabalhando, porque ele trabalha direto. Só que na quarta-feira, era plantão dele no hospital, ele trabalha lá há quatro anos e nunca faltou. Quando deu 9h, o supervisor me ligou perguntando se tinha acontecido alguma coisa com ele. Ai que a gente foi se dar conta de que ele tinha desaparecido".

Adriana disse que as redes sociais do filho foram desativadas e seu celular está desligado: "eu não estou dormindo, eu não estou comendo, eu nem fumava e acabei começando. E eu nem posso, tenho um coágulo na cabeça. Meu filho é muito conhecido, todo mundo gosta dele. Até agora, não temos nenhuma notícia, ninguém sabe nada. A gente não sabe se ele foi sequestrado, o que realmente aconteceu, eu só quero o meu filho de volta".



O caso foi registrado na 64ª DP e as investigações estão em andamento.