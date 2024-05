Ex-BBB, Lucas Buda é assaltado no Rio de Janeiro

Na madrugada deste domingo (26), o ex-BBB Lucas Buda foi vítima de um assalto, na Barra da Tijuca, bairro da Zona Oeste do Rio de Janeiro. O crime aconteceu por volta das 3h da manhã, quando Buda saia de um evento com familiares. Depois de embarcar em uma corrida com um motorista de aplicativo, Lucas e família foram supreendidos por criminosos armados, que interceptaram o veículo e anunciaram o asssalto.

Através de suas redes sociais, o ex-BBB relatou que não houve nenhum tipo de reação por parte dele, seus familiares e do próprio motorista do veículo. Três homens saíram armados do carro e levaram os pertences de todos, além do carro. Buda contou também que estava muito preocupado com integridade física de seus familiares em todos os momentos. Segundo Buda, eles já se aproximavam de casa quando aconteceu o crime.

Lucas disse que, sem os documentos, vai tirar o dia para fazer um B.O (boletim de ocorrência) e também dar entrada na nova documentação: "Os bens materiais a gente recupera depois. Agora, estou resolvendo a parte burocrática na delegacia, com os bancos. E, a partir de amanhã, refazer também a minha documentação. Bem fisicamente, mas assustado e tentando permanecer na realidade para conseguir resolver tudo o quanto antes."

O professor de capoeira contou toda a experiência em suas redes sociais: "Passando aqui para dizer para vocês que eu estou bem, apesar do que aconteceu. Estou sem celular. Ontem, estava chegando em casa após os eventos, a gente foi interceptado por um veículo e 3 pessoas saíram armados. E aí, assaltaram, levaram tudo, levaram o celular, o relógio, documentos, carteira. Estou resolvendo essas burocracias, delegacia, BO [boletim de ocorrência], enfim, um monte de coisa para poder já voltar aqui. Então, provavelmente vou ficar um pouquinho mais sumido por conta disso. Estou bem fisicamente, isso que importa. As coisas materiais a gente vai recuperando aí ao longo do tempo. Hoje eu agradeço a Deus pela vida e por estar bem, apesar do que aconteceu, tá bom? Obrigado pelo apoio, pelas mensagens, carinho. Estamos juntos. A gente se vê em breve."



A informação de que o professor havia sido assaltada foi dada pela equipe dele na manhã deste domingo (26) em seus perfis nas redes sociais.