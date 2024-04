Campeão do BBB, Davi volta a se pronunciar após Mani tirar status de esposa do Instagram

Davi Brito, o vencedor da edição 2024 do Big Brother Brasil, enviou mais uma mensagem através de uma publicação em seu Instagram, para a empreendedora Mani Reggo, sua companheira. Esta é a segunda postagem desde que ela tirou o status de esposa da rede social. Desde então, Davi perdeu mais de 400 mil seguidores em dois dias.

"Mani, é uma loucura tudo que tá acontecendo. Depois do confinamento, fui bombardeado de fatos, informações e conflitos, e imagino que você também.. Ainda tô tentando entender as coisas.. Não vou me justificar, mas vou gritar pro mundo a mulher gigante que você é. É muito difícil conseguir falar pra você o que tô sentindo. Mas nada muda o amor que eu sinto. Peço perdão se não agi da melhor maneira e por ter te magoado. Tô tentando acertar e me adaptar a essa nova realidade. Entender esse novo caminho e me manter no meu propósito, para conseguir evoluir, com tanta coisa acontecendo.

Essa vitória foi uma conquista suada, com muito esforço e superação. Sei o quanto seu apoio foi fundamental e poderoso. O quanto você enfrentou aqui fora. E quero muito te falar isso pessoalmente, na hora que você quiser e puder, você sabe. Eu tô sentindo muito tudo isso. Uma mistura de emoções nessa volta pra casa. Você merece tudo de mais lindo na vida, LuLu. É só amor que desejo pra você".

Na postagem anterior a essa, Davi disse que ama Mani e que está disposto a ter sua esposa por perto: "Mani, meu 'LuLu', eu te amo, tá? Tô disposto a ter você perto de mim e te dar todo carinho, amor e respeito que você merece. Só depende de você. Vem, meu amor. Tô te esperando.", disse o baiano.

A manifestação de Davi se dá pelos comentários de Mani, também nas redes sociais, na noite do último sábado (20). A vendedora está chateada com a repercussão de que seu casamento estaria numa crise. Antes da publicação do campeão do BBB24, Mani pediu compreensão pelo silêncio nas 48 horas anteriores e disse o que sentiu. Ela deixou de seguir o marido nas redes sociais. Ela publicou o seguinte texto:

"Esse momento serviu para que eu não cometesse excessos ou julgamentos os quais as informações ainda eu não tinha processado. O sentimento é que em pleno século XXI, depois de ser mãe aos 16 anos do meu único filho, de ter passado e ainda passar (como todos) muitas dificuldades, ter que saber da mudança do status do meu relacionamento por entrevistas , e outra que ainda estamos nos conhecendo, ouvindo, não pelos comentários de internet, mas as palavras que saíram em rede nacional vindas de uma pessoa que conviveu já a tempo suficiente para termos uma relação de cumplicidade. E que como um passe de mágica, passo a ser como um produto onde uma pessoa escolhe em qual a prateleira que deverei estar. A gente sabe e sente a verdade não só nas palavras, mas nos gestos".

A declaração de Mani aconteceu por conta da entrevista de Davi para Ana Maria Braga. O ex-motorista de aplicativo disse que os dois estavam se conhecendo, ainda que morassem juntos há quase dois anos. E segundo ele, naquele momento, eles ainda não tinham se encontrado. Eles só se reencontraram dois dias após o fim do reality show, terminado na madrugada de quarta-feira (17).

O primeiro encontro após o fim do reality foi marcado por conversa, segundo o campeão. Ele também disse que mesmo com a agenda cheia, teve um tempo com sua mulher. O baiano ainda completou, dizendo que o relacionamento segue de forma natural, mesmo que eles ainda não tenham publicado nenhuma foto juntos até o momento.

Leia também:

➤ PRF apreende quase 70 quilos de pasta base de cocaína no RJ

➤ 'Operação Sossega' interdita bingos clandestinos no Rio