Ana Maria pede desculpas a Lucas Buda por fala gordofóbica

Ana Maria pediu desculpas para Lucas Buda por ter feito um comentário gordofóbico durante seu programa de terça-feira (9). Ao comentar a solidão do então participante do BBB Lucas Henrique, a apresentadora usou a frase: “A gente fica com vontade de dar colo para esse menino gordo, né?” enquanto conversava com o ator Silveiro Pereira e a apresentadora Ana Clara, ambos artistas da casa.



Após esse comentário, os internautas foram às redes sociais repudiar a fala de Ana Maria Braga, que por sua vez publicou uma nota de desculpas por meio da assessoria de imprensa:

"Quero expressar meu pedido de desculpas quando me referi ao Buda como 'menino gordo'. Concordo que minhas palavras podem ter causado desconforto, interpretação equivocada e não foi minha intenção. A gordofobia é um problema sério e defendo que é preciso combatê-la. Estou comprometida em aprender e reitero meu compromisso com o respeito e a empatia"

Ana Maria também se desculpou ao vivo, no programa desta quarta-feira (10), falando diretamente com Buda. A apresentadora alegou que foi uma expressão carinhosa e que no momento não percebeu a gravidade do problema e ainda reiterou o pedido de desculpas.

Em resposta à apresentadora, o ex-BBB disse que não há problema e que é um prazer ser acalentado por ela.