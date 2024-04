São Gonçalo passa a vacinar contra HPV em dose única

O Ministério da Saúde mudou o esquema de vacinação com o imunizante contra o Papilomavírus Humano (HPV). A partir desta terça-feira (9), a Secretaria de Saúde e Defesa Civil da Prefeitura de São Gonçalo passa a vacinar contra o HPV todos os gonçalenses com idades entre 9 e 19 anos, meninos e meninas, com dose única. A vacina está disponível nos postos da rede municipal de saúde com sala de vacina, de segunda a sexta, das 8h às 17h.

A partir de agora, os adolescentes de até 19 anos, 11 meses e 29 dias que não foram vacinados também poderão se imunizar. Houve a inclusão das pessoas portadoras de papilomatose respiratória recorrente (PRR) como grupo prioritário para a vacinação. “Faremos uma estratégia de resgate de adolescentes até 19 anos não vacinados para atualizar a caderneta de vacinação. E se o indivíduo já tem alguma dose, o esquema vacinal será considerado concluído”, disse a coordenadora de imunização da Secretaria, Letícia Rodrigues.

Além dos adolescentes, grupos com condições clínicas especiais até os 45 anos também podem tomar esta vacina, fazendo a solicitação na unidade de saúde mais próxima da sua residência, comprovando com laudo médico a comorbidade (pessoas vivendo com HIV/AIDS, transplantados de órgãos sólidos ou medula óssea, pacientes oncológicos) indicando a vacina, segundo o Centro de Referência de Imunobiológicos Especiais (Crie). As vítimas de violência sexual até 45 anos também têm direito. Para esses públicos, não houve nenhuma mudança na vacinação.

Os portadores de PPR seguirão a recomendação do esquema de três doses (0, 2 e 6 meses), independentemente da idade e com prescrição médica. A HPV é a mais frequente Infecção Sexualmente Transmissível (IST) no mundo. A vacinação contra o HPV em adolescentes mostra resultados positivos no que diz respeito a prevenção e redução das doenças ocasionadas pelo vírus HPV (câncer do colo do útero, vulva, vagina, região anal, pênis e orofaringe e verrugas genitais).

Locais de vacinação

1 – Polo Sanitário Paulo Marques Rangel, Porto do Rosa

2 – USF Jardim Catarina I

3 – USF José Avelino de Souza, Tribobó

4 – USF Agenor José da Silva, Jardim Catarina

5 – USF Louis Pasteur, Guaxindiba

6 – Clínica Gonçalense do Barro Vermelho

7 – PAM Coelho

8 – Polo Sanitário Washington Luiz Lopes, Zé Garoto

9 – USF Haroldo Pereira Nunes, Porto Novo

10 – USF Barbosa Lima Sobrinho, Boa Vista

11 – Clínica Gonçalense do Mutondo

12 – USF Oswaldo Cruz, Amendoeira

13 – USF Florença Pereira, Largo da Ideia

14 – Polo Sanitário Hélio Cruz, Alcântara

15 – USF Juarez Antunes, Laranjal

16 – Polo Sanitário Rio do Ouro

17 – USF Anaia

18 – USF Ana Nery, Gradim

19 – Polo Sanitário Jorge Teixeira de Lima, Jardim Catarina

20 – USF Emílio Ribas, Barracão

21 – USF Manoel de Abreu, Ipiíba

22 – USF Altair da Silva, Mutuá

23 – USF Madre Teresa de Calcutá, Estrela do Norte

24 – USF Neuza Goulart, Palmeiras

25 – USF Flávio Henrique de Brito, Jóquei

26 – USF Jardel do Amaral, Venda da Cruz

27 – USF Luiz Paulo Guimarães, Laranjal

28 – USF Gladys Rodrigues Ramos Freitas, Santa Isabel

29 – USF João Goulart, Jardim Catarina

30 – USF Marechal Cândido Rondon, Capote

31 – USF Ary Teixeira, Jardim Bom Retiro

32 – USF Luiz Carlos Prestes, Santa Catarina

33 – USF Badger Silveira, Tribobó

34 – USF Victor Chimelly, Paiva

35 – Clínica Municipal da Família Dr. Zerbini, Arsenal

36 – USF Alexander Fleming, Boaçu

37 – PAM Neves

38 – USF Tancredo Neves, Luiz Caçador

39 – USF Geremias de Mattos Fontes, Jardim Bom Retiro

40 – USF Quinta Dom Ricardo

41 – USF Wally Figueiras da Silva, Rocha

42 – USF Hiparco Ferreira, Engenho do Roçado

43 – USF Almerinda

44 – Espaço Saúde Não Pode Esperar, Shopping São Gonçalo, Boa Vista

45 – Clínica Municipal do Colubandê

46 – USF Presidente Getúlio Vargas, Boa Vista

47 – USF Dr. Robert Koch, Porto da Madama

48 – USF Juvenil Francisco Ribeiro, Engenho Pequeno

49 – USF Bocayuva Cunha, Gradim

50 – USF Roberto Silveira

51 – USF Santa Luzia

52 – USF Portão do Rosa

53 – USF Aníbal Porto, Monjolos

54 – USF Alberto Constantino Farah, Mutuá

55 – USF Floriano Barbosa, Jardim Catarina

56 – USF Marambaia

57 – Policlínica Gonçalense de Referência para Doenças Crônicas e Transmissíveis, Parada 40