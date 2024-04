BBB 24: MC Bin encontra irmã de Davi, seu grande rival no reality

Eliminado há dois dias do BBB 24, MC Bin parece ter deixado as desavenças com Davi dentro do reality. Neste sábado (6), o funkeiro se encontrou com Raquel Brito, irmã de seu grande rival no programa.

Antes de deixar o BBB, Bin chegou a se desculpar com Davi pelas brigas que eles tiveram na casa. O funkeiro e o motorista baiano estão, inclusive, se seguindo no Instagram.

Na última sexta-feira (5), Bin também interagiu com Mani Rego, mulher de Davi, no Instagram. A empreendedora, assim como Bin, brincou com o famoso meme que envolveu o funkeiro e o baiano: Calma, Calabreso.