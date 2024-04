Ex-BBB Fernanda reencontra o filho Marcelo e emociona web

A ex-BBB Fernanda Bande, de 32 anos, emocionou seus seguidores ao mostrar seu reencontro com o filho, Marcelo, de 11 anos de idade, que tem Transtorno de Espectro Autista (TEA). Ela também é mãe de Laura, de 6 anos. O vídeo foi gravado nesta segunda-feira (01 de abril).

Fernanda e Marcelo se emocionaram durante o reencontro que foi filmado e publicado nas redes sociais. A ex-bbb chegou a se assustar com a voz e tamanho filho.

Leia também:

Fim do jogo para Niterói: Fernanda é eliminada com 57,09% dos votos

Festa do BBB 24 tem racha no grupo fadas e MC Bin Laden arrependido

Fernanda faz uma série de perguntas ao filho. “Estava com saudade de mim? Quem sou eu?”, questiona a ex-BBB para Marcelo. “Fernanda”, afirmou o pequeno. “Eu sou o que sua?”, continuou a confeiteira. “Mamãe”, revelou ele, emocionando Fernanda Bande.

Fernanda ainda se surpreendeu com o conhecimento de Marcelo sobre o BBB. “Eu estava com tanta saudade de você. Eu estava com muita saudade! A mamãe queria muito te ver. Agora está aqui. Mamãe vai ganhar muita coisa legal pra você, sabia?”, declarou a ex-sister, se surpreendendo com a resposta. “Comprar tudo, não é?”, rebateu Marcelo, contando que votou para a mãe ganhar os R$ 3 milhões.