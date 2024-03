BBB 25: reality terá novas regras para inscrição

A edição 2024 do Big Brother Brasil ainda não terminou, mas a TV Globo já iniciou os preparativos para o reality do ano que vem. O apresentador Tadeu Schmidt anunciou, no programa desta quinta (28), que as inscrições para o BBB 25 começam em breve e que, nesta edição, acontecerão de forma diferente: agora, os participantes terão que se inscrever em duplas.

Cada inscrição será feita com dois CPFs, que devem ser inscritos juntos. As duas pessoas inscritas juntas deverão ser "fortemente conectadas por um laço", segundo a produção. "[Pode ser] uma dupla de melhores amigos, tia e sobrinho, mãe e filha, um casal, irmãos, primos, avó e neto", destacou o anúncio.

Uma pessoa só poderá estar inscrita em uma dupla e as duas pessoas não precisam viver no mesmo local, mas precisarão estar na mesma região caso passem para a fase de seleção regional de participantes. A primeira fase de inscrições acontece online e ainda não tem data confirmada para começar.