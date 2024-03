Festa do BBB 24 tem racha no grupo fadas e MC Bin Laden arrependido

Na noite do último sábado (30), os participantes do BBB 24 foram surpreendidos por um show completo do grupo É o Tchan.

Após a apresentação do grupo de axé, Lucas Henrique Ferreira ficou incomodado com uma atitude de Beatriz Reis. "Eu tenho coragem, se eu ver a Bia tomando de novo no gargalo, [vou] pegar um copo e dar na mão dela", prometeu ele.

Leia mais



BBB 25: reality terá novas regras para inscrição



Internautas acusam niteroiense de racismo após fala sobre Davi no BBB



"Mas ela pegou a garrafa e botou ali, ó. Ela pegou a mesma garrafa, terminou de beber no gargalo e separou a garrafa. Eu reparei nisso. Ela ficou depois bebendo com ela direto na boca", explicou Fernanda Bande.



"Largar para os outros ali beber, brother? Isso aí é maluquice. E a pior parte pra mim não foi só essa, tomar banho com água de coco. Está achando que está aonde?", reclamou a confeiteira. "Não faz isso em lugar nenhum", concordou o proferror. "É uma loucura, tá?", alfinetou Giovanna Pitel.

Racha no grupo

Davi deixou a pista de dança para conversar com Isabelle Nogueira no quarto fadas. Ele desabafou sobre o atrito que teve com Matteus antes da festa e sobre um papo que flagrou entre Beatriz e Alane Dias.

"Quando eu entrei no banheiro, eu vi a Bia falando. Ela falou que tudo que as pessoas falam de mim eu vou querer me posicionar em dizer que eu não sou, uma coisa que eu não fiz, entendeu? E aquelas palavras dela, tanto de Alane, foram argumento para querer defender o Matteus. Aí ele [Matteus] foi e completou: 'Quando chegar no Top 5, a gente se resolve'", contou o baiano.

"Já entendi tudo: 'Chegar no Top 5, vai ser nós três contra vocês dois'. Isso daí já estava ciente, mas as palavras dele de dizer assim: 'Ah, você quer ser o espertão, ser o certão em tudo'. Essas coisas me deixaram meio... O cara é meu amigo e está me avaliando estando do meu lado. Jamais, se chegasse nós cinco no Top 5, eu ia chegar no argumento de dizer: 'quero votar no Matteus por causa disso e disso'", continuou Davi.

"Ele falou assim: 'em tudo você quer ser o certão'. Em todas as situações, quais? A gente só teve uma situação, que foi essa de hoje. Então ele já estava analisando tudo, [sobre] desabafar uma coisa que ele pensava de mim. Se eu tivesse pensando algo dele, eu desabafaria na cara dele", completou.

Isabelle não concordou com o ponto de vista do amigo. "É que eu vejo que ele gosta tanto de ti, Davi, que na minha cabeça não vejo esse clima", afirmou ela.

O motorista de aplicativo relembrou que já tinha tentado se aproximar das fadas no início do jogo, mas foi rejeitado. "Eles não queriam jogar comigo e depois que Anny [Deniziane] saiu, Marcus saiu, o jogo foi se apertando para eles, eles criaram essa treta com a Leidy e tudo mais, aí eles vieram jogar comigo", disse.

Pedido de desculpas

Bin Laden aproveitou a festa para selar a paz com Matteus após a discussão dos dois no Sincerão, que culminou na quase agressão entre o cantor e Davi.

"Mano, me desculpa por tudo que eu te ofendi. Ali foi muito à flor da pele, muita coisa. Jamais eu ia querer procurar briga lá fora. Ao contrário, ia querer te chamar pra gente jogar bola, se conhecer", alegou o último Camarote da casa.