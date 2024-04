Fim do jogo para Niterói: Fernanda é eliminada com 57,09% dos votos

Não deu para São Gonçalo e nem Niterói, as duas cidades perderam suas representantes pelo prêmio milionário do Big Brother Brasil. Depois da saída de Leydi Elin, representante de São Gonçalo, a confeiteira niteroiense também foi eliminada da disputa com pouco mais de 57% votos, na noite deste domingo (31). Ela disputava o paredão com Bia e Giovanna. Esta é a primeira eliminação do modo turbo da reta final do reality, que vai eliminar três pessoas por semana.

Fernanda teve uma passagem marcante pelo programa e vinha se destacando pelo jeito mais ácido de encarar a disputa.

Confira o discurso da eliminação de Fernanda:



"E o que vai fazer de alguém o campeão do BBB 24? Ninguém aqui tem sexto sentido, ninguém aqui adivinha. Então, se eu fosse você, eu ficaria atento aos sinais. É o que resta, né? Eu não dou muita dica. Eu venho aqui e digo: faça a coisa certa. Mas o quê?

Aí temos essas três adoráveis mulheres. Cada uma fez uma parceria tão bonita. Na verdade, mais que parcerias, amizades. Amigas para sempre. As três tiveram seus momentos decisivos. Aconteça o que acontecer, a Giovanna sempre vai pensar: 'Ai, se meu pé esquerdo...'. Só de provas, ela ficou de fora de seis, por causa do pé. Quantas vezes ela ficou sozinha em casa pensando: 'Ai, meu Deus, esqueceram de mim nesse jogo'. 'Eu não participo de nada'. Claro que isso pesa, mas a Giovanna não teve escolha.

A Nanda fez uma escolha: mudar, baixar o tom. Quando teve um dia de fúria lá atrás, logo se arrependeu, puxou o freio de mão. Aí, um dia desses, quando estava todo mundo em pânico, era ela a pessoa mais tranquila, como se saboreasse as vantagens de ser invisível. Será que não foi exatamente lá atrás o seu melhor momento? Voltando do Paredão, etc.

A Bia também fez uma escolha: não mudar. A alegria dela é assim e ponto. Isso continua sendo o motivo para suas defesas e os ataques dos seus adversários. Mas que história sem fim. Esse tem que ser o enredo da Bia até o seu último dia dela na casa?

Quem fez a escolha errada? Ou mais errada foi aquela que nem escolha teve? O BBB é um jogo onde os fracos não têm vez. É coisa de gente grande. Se é para correr ou morrer, corra. Não fica à espera de um milagre, porque ele não vem. Mesmo se nada der certo, tem que continuar acreditando, tentando, é questão de honra. Para fazer a travessia desses 100 dias e, na chegada, receber o sabor da vitória, diga: com licença, eu vou à luta.

Não sei se vocês perceberam, mas esse é menos um discurso e mais um réquiem para um sonho. A despedida de alguém muito especial. Ela é o cara. Viveu momentos importantíssimos nessa casa. Os incríveis e também os imperdoáveis. Uma linda mulher, uma mente brilhante. O coração valente à procura da felicidade. Vai ver que a vida é bela, principalmente para quem vê o lado bom da vida. É que a vida é como uma caixa de chocolates: a gente nunca sabe o que vai encontrar. Que a força esteja com você, Nanda".