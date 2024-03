Internautas acusam niteroiense de racismo após fala sobre Davi no BBB

A niteroiense Fernanda foi acusada de racismo por internautas após uma fala polêmica na madrugada desta quinta-feira (28), no Big Brother Brasil 24. Durante uma conversa com Giovanna Pitel no quarto Goblin, Fernanda criticou o favoritismo do participante Davi e disse que ele deveria "arrumar um emprego de segurança num prédio".

Chateada com o brother, a confeiteira de Niterói também chamou Davi de "palhaço" na conversa com Pitel, que riu e concordou com as falas.

Leia também:



➢ Fim do sonho: gonçalense é eliminada do BBB com 88,33% dos votos

➢ Participantes do grupo 'fadas' pulam pelados na piscina do BBB

Nas redes, espectadores acusaram a sister de racismo pelo tom com que insinuou a profissão para o brother. "É inaceitável o comentário racista de Fernanda sugerindo que Davi deveria procurar emprego como segurança de prédio. Não há desculpas para esse tipo de discurso. Todos merecem respeito, independentemente da profissão ou origem étnica", escreveu um internauta.

Algumas horas após a repercussão, a equipe responsável pelas redes da niteroiense publicaram um pronunciamento pedindo desculpas a quem se sentiu ofendido pelas falas de Fernanda, mas disse que não permitirá que "pautas tão sérias sejam utilizadas de forma errônea e mal intencionada".

"Observamos ao longo dos 80 dias de reality que, sempre que Fernanda está em ascensão no jogo, ocorre uma perseguição intensa por parte da 'máfia digital'. Narrativas são criadas com o único propósito de prejudicar a imagem dela, algo que não acontece com o lado oposto. Como equipe, gostaríamos de pedir desculpas ao público que se sentiu ofendido e salientar que nenhuma pauta levantada será desconsiderada. Assim que Fernanda sair da casa, repassaremos todos os acontecimentos, abordando cada ponto", afirmou, em nota, a equipe de Fernanda.