Participantes do grupo 'fadas' pulam pelados na piscina do BBB

O grupo do quarto Fadas do BBB 24, composto por Davi, Matteus, Alane, Beatriz e Isabelle, agitou a tarde da casa nesta quarta-feira (27).

Para comemorar os 80 dias de programa e a chegada ao 'top 10', Davi e Matteus pularam pelados na piscina, cobrindo apenas as partes íntimas e, dentro d´água, aparentemente, colocaram uma sunga.

Já as três sisters resolveram pular com a parte de baixo do biquíni, cobrindo os seios apenas com as mãos.

"Só tem louco nesta casa, Deus que me perdoe", disse Matteus, antes de pular.



"Bora, bora", chamou Davi, que acrescentou: "Bora, Isabelle", enquanto Cunhã tirava a parte de cima do biquíni por baixo de uma toalha.

"80 dias", completou Alane aos gritos.

A comemoração do quinteto também já foi usada por participantes de outras edições do reality show.