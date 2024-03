Fim do sonho: gonçalense é eliminada do BBB com 88,33% dos votos

A 14ª eliminada do BBB24 foi a gonçalense Leidy Elin, com uma média de 88,33% dos votos. No paredão desta terça-feira (26) ela recebeu 90,42% dos Votos da Torcida e 86,23% do Voto Único, e o resultado foi a média ponderada.

A trancista disputou a permanência na casa com Davi (6,76%), Matteus (1,07%) e MC Bin Laden (3,84%).

Leidy foi parar no décimo quarto paredão do BBB após bater o recorde histórico do programa ao completar mais de 77 dias de confinamento sem ser votada.

Durante sua trajetória, Leidy se envolveu em grandes embates e protagonizou uma briga com Davi, na qual chegou a jogar as roupas do baiano na piscina da casa.



Quem é Leidy?

Leidy Elin tem 26 anos e é de São Gonçalo. A sister é estudante de Direito e trabalha como operadora de caixa e trancista.

Quando tinha 8 anos e com o falecimento de seu pai, sua mãe passou a criá-la sozinha. Por isso, a jovem começou a trabalhar desde os 14 anos. Sua primeira profissão foi a de manicure e, na mesma época, aprendeu a fazer cabelos e sobrancelha.