BBB 24: anúncio de participante falso gera revolta na web

Na tarde desta terça-feira (19), Boninho apareceu em um vídeo sugerindo uma novidade para agitar a casa. O "Big Boss" anunciou em suas redes sociais que iria colocar um participante falso dentro do "BBB 24".

Boninho explicou que um argentino entrará na casa a partir das 15h de quarta-feira (20), se passando por um brother do "Grand Hermano", e os confinados serão informados que Yasmin Brunet, eliminada na última semana, entrou na versão argentina do reality show.

"Esse hermano não está participando de 'Big Brother' nenhum, muito menos da Argentina... É uma troca de participantes e isso pode até causar algum problema neles achando que ela pode voltar, que era um paredão fake. E ele ainda entra com uma tarefa de seduzir as meninas, é lógico que vai ter um limite, e provocar os meninos, ciúmes. Será que ele consegue?", contou o diretor do programa.



Logo após a publicação, o anúncio repercutiu negativamente na internet. No X (antigo Twitter), o assunto ficou entre os mais comentados, com críticas e pedidos de mudança na ideia. "Boninho quer estragar um programa que está indo bem, vai ser ruim pra todos os participantes" e "Tudo é ridículo nessa dinâmica do Boninho, mas a parte de seduzir as meninas ele conseguiu piorar" foram alguns dos comentários.

Algumas pessoas alegaram que a dinâmica era machista e perigosa, referindo-se à indicação de que o “hermano” entraria para seduzir as sisters. "E se alguém cair e acontecer uma desgraça a culpa vai ser de quem?", disse uma usuária.

Minutos depois, Boninho apagou o vídeo e compartilhou um novo, tirando a parte em que falava da sedução. Na legenda, ele explicou: "A brincadeira é simples! Ele entra na casa às 15h dizendo que é um convidado argentino no Big do México. E a sedução é uma grande brincadeira, ele precisa ganhar um mínimo de corações no queridômetro e alguns emojis ruins. A gente explica depois…".

O vídeo antigo, no entanto, já havia tomado conta das redes sociais, sendo repostado por diversos usuários.