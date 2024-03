BBB: Boninho anuncia chegada de participante argentino na casa

A casa do Big Brother Brasil 24 vai receber mais um participante nesta quarta-feira (20). Boninho, diretor do reality, anunciou nas redes sociais que um argentino vai chegar no programa às 15h nesta quarta, dizendo ser participante da versão argentina do BBB, o "Grand Hermano". O visitante, porém, será uma espécie de impostor, que vai entrar na casa para confundir os brothers.

Segundo Boninho, o argentino vai mentir, dizendo ter entrado no lugar de Yasmin Brunet, que teria trocado de lugar com ele no programa argentino. "Esse hermano não está participando de 'Big Brother' nenhum, muito menos da Argentina... É uma troca de participantes e isso pode até causar algum problema neles achando que ela pode voltar, que era um paredão fake. E ele ainda entra com uma tarefa de seduzir as menina - é lógico que vai ter um limite - e provocar os meninos com ciúmes. Será que ele consegue?", disse o diretor.

Leia mais:

➢ BBB 24: Alane, Bia e Raquele estão no paredão; Quem vai deixar o programa?

➢ Humorista gonçalense viraliza após vídeo recente sobre a BBB Leidy Elin





Reprodução/Instagram

Autor: Reprodução/Instagram | Descrição:

Alguns minutos após postar o vídeo contando a novidade, Boninho apagou a postagem e republicou o vídeo com cortes, se corrigindo sobre a parte da sedução de participantes. '"A sedução é uma grande brincadeira, ele precisa ganhar um mínimo de corações no queridômetro e alguns emojis ruins. A gente explica depois'', corrigiu Boninho, que não revelou a identidade do 'hermano' misterioso.