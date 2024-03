BBB 24: Alane, Bia e Raquele estão no paredão; Quem vai deixar o programa?

Quem você quer que saia do programa? - Foto: Divulgação

Quem você quer que saia do programa? - Foto: Divulgação

Mais um paredão foi formado no "Big Brother Brasil 24". Alane, Beatriz e Raquele disputam a permanência na casa mais vigiada do Brasil. Quem você quer que saia do programa?

O paredão foi formado da seguinte forma: o anjo Matteus teve sua autoimunidade garantida e imunizou Beatriz. Dona do poder curinga da semana, Raquele escolheu por tirar a imunidade da sister. Então a líder Giovanna indicou Bia diretamente para o paredão, sem direito a disputar a prova bate e volta.

Em seguida, a casa fez voto aberto e Davi foi escolhido entre os brothers que estavam com a pulseira da mira.



Então a casa foi ao confessionário e Alane foi a mais votada.

Alane, Davi e Raquele disputaram a prova bate e volta, com vitória do baiano.