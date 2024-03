Giovanna vence prova e é a líder da semana do BBB 24

Giovanna Lima, conhecida como ‘pezinho’, ganhou um presentão bem no dia de seu aniversário. A participante do BBB 24 conquistou a liderança e se consagrou a líder da semana na noite desta quinta-feira (14).

A prova que exigia boa mira e também sorte e Giovanna teve os dois.

Na primeira fase da prova, os participantes tinham que coletar o máximo de bolinhas, subir em uma rampa e colocá-las dentro de uma embalagem grande de amaciante. Os quatro melhores, dois de cada rodada, passaram para a segunda fase.

Na segunda etapa, os participantes tiveram que montar um quebra cabeça, seguindo um gabarito. Davi e Giovanna fizeram em menos tempo e foram para a terceira fase.

Na última etapa, Giovanna venceu ao encontrar um card premiado entre os travesseiros. Ele também ganhou R$ 20 mil.

Obrigações da líder

A mineira teve que fazer a divisão da Casa entre VIP e Xepa. Confira como ficou:

VIP: Giovanna, Raquele, Lucas e Pitel



Xepa: Alane, Beatriz, Bin Laden, Davi, Fernanda, Isabelle, Leidy Elin e Matteus

Nesta sexta-feira (15), Giovanna terá que colocar cinco pessoas para o Na Mira do Líder.

Dinâmica da semana

Nesta sexta-feira (15), os brothers participam do Perde e Ganha, e podem comorar o Poder Curinga (Poder da Verdade, que pode vetar, se quiser, a imunidade do anjo); no Sábado (16) – Prova do Anjo; Domingo (17) Formação do Paredão Triplo; a eliminação acontece na terça-feira (19).