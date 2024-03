BBB 24: Alane entope vaso sanitário pela quinta vez

Sister levou o caso com bom humor - Foto: Divulgação

Sister levou o caso com bom humor - Foto: Divulgação

Seria trágico... Se não fosse cômico. Na madrugada desta sexta-feira( 15), a participante Alane entupiu o vaso sanitário do banheiro reservado do BBB 24 pela quinta vez. A sister saiu do sanitário contando a situação para os amigos Beatriz, Matteus e Davi. Alegrete fez piada da situação, e a modelo levou na esportiva.

Leia também:

Giovanna vence prova e é a líder da semana do BBB 24



Perfil de Leidy Elin no Instagram é reativado após 53 horas fora do ar

Matteus estava tomando banho quando a bailarina contou o que aconteceu. "Um raio não cai duas vezes no mesmo lugar? Cai sim." Alane respondeu, que sim, pode cair "outras quatro vezes...".

Matteus perguntou se a colega havia entupido outras vezes. "Sim, mas não deixei a Deniziane contar. Agora são cinco. Vou ver o que faço", disse a sister.

Beatriz ajudou a amiga levando um balde com água. “Todo mundo caga”, disse Bia.

Matteus riu da situação. "O estrago foi grande... Entupir o vaso é normal, só no BBB que é um pouco diferente".

Assunto foi levantado durante discussão na casa

Durante uma discussão com Alane, Fernanda, já havia falado sobre os transtornos causados pela bailarina no banheiro. Essa revelação durante a briga, foi motivo de crítica de outros brothers que acharam que Fernanda passou dos limites ao revelar esse fato.