Eliminada do BBB, Yasmin é "usada" em tentativa de golpe a Luiza Brunet

A eliminação da modelo Yasmin Brunet, de 35 anos, do Big Brother Brasil 24 já virou "estratégia" para tentativa de golpe nesta quarta-feira (13). A mãe da ex-sister, Luiza Brunet, de 61, usou seu perfil no Instagram para alertar seguidores sobre uma mensagem falsa que recebeu no nome da filha através das redes sociais.

Segundo Luiza, o suspeito usou a foto da filha para entrar em contato com ela através do aplicativo de mensagens WhatsApp. "Boa tarde, mãe. Vou usar este número provisório até eu me organizar, ok?", escreveu o acusado na mensagem. Luiza não detalhou a tentativa de golpe, apenas alertou nos stories: "Golpe, assalto".

Yasmin não comentou o caso. Nesta terça (12), a modelo foi eliminada após receber 80,76% dos votos no Paredão. Ela disputava contra Lucas e Isabelle, que receberam, respectivamente, 16,48% e 2,4%.