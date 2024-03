BBB 24: Tadeu dá bronca em Leidy e Davi

"Nós chegamos no limite, né? Chegamos”. Foi com uma pergunta seguida de afirmação que o apresentador Tadeu Schmidt, resolveu pontuar o episódio em que os participantes Leidy Elin e Davi Brito protagonizaram um barraco na noite de segunda (11). A briga teve início ainda durante o programa ao vivo, enquanto rolava a dinâmica do Sincerão e seguiu pela madrugada.

Na edição desta terça-feira (12), o apresentador, avisou que comportamentos que ultrapassem o respeito não serão mais tolerados.

Na ocasião, ele relembrou o fato da trancista ter jogado as roupas do motorista na piscina e ele ameaçar uma vingança.

"Nós chegamos no limite, né? Chegamos. O que a Leidy fez de jogar as roupas do Davi na piscina não pode se repetir. Esse tipo de exagero não pode se repetir, nós chegamos ao limite. As vinganças que o Davi ameaçou fazer poderiam passar muito do limite. "Então, chega! Basta! Tá bom? Onde isso vai chegar? O negócio foi escalando de um jeito que... Esse não é o BBB que a gente quer ver, esse não é o BBB que ninguém quer ver!”, afirmou o apresentador.

"Vamos abrir o jogo aqui? Ninguém espera que vocês vivam em paz, numa colônia de férias durante 100 dias. Vocês já foram espectadores, já estiveram do lado de cá, vocês sabem que o pessoal curte quando tem uma treta, e tá tudo certo. Mas até isso tem limite. Tudo tem limite! Concordam? Ninguém quer arriscar fazer uma besteira, né? Então, ponto-final nessa história, por favor", finalizou.