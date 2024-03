Rio oferece 3.435 oportunidades de emprego formal, estágio e jovem aprendiz

As vagas foram captadas em diferentes regiões do Rio de Janeiro e são disponibilizadas por meio do Sistema Nacional de Emprego (Sine) - Foto: Divulgação

As vagas foram captadas em diferentes regiões do Rio de Janeiro e são disponibilizadas por meio do Sistema Nacional de Emprego (Sine) - Foto: Divulgação

A Secretaria de Estado de Trabalho e Renda está oferecendo, esta semana, um total de 3.435 oportunidades de trabalho formal, estágio e jovem aprendiz. As vagas foram captadas em diferentes regiões do Rio de Janeiro e são disponibilizadas por meio do Sistema Nacional de Emprego (Sine). Os salários podem chegar a R$ 5.648, no caso das 10 posições de supervisão de logística, em Duque de Caxias.

Para quem está buscando emprego, há 1.162 vagas. Já para quem procura estágio ou uma chance como jovem aprendiz, são 2.273 oportunidades, resultado de parceria com a Fundação Mudes e o Centro de Integração Empresa Escola (CIEE).

Leia mais:

PF faz operação contra captura ilegal, receptação e tráfico de animais

Moradora do Fonseca desaparece após sair para trabalhar

A maioria das vagas (1.020) está concentrada na Região Metropolitana e 228 delas são direcionadas, exclusivamente, a pessoas com deficiência (PcD), em diversos setores e com diferentes escolaridade.

A Região Metropolitana oferece ainda vagas com salários de até R$ 5.648, como 10 abertas para motorista de ônibus, que exige Ensino Fundamental completo e experiência anterior; e 10 para lanterneiro de automóveis, exigência também de Ensino Fundamental completo e experiência na função.

Já na Região do Médio Paraíba, foram captadas 24 vagas, entre elas, gerente de supermercados, com experiência, e salários que podem chegar a R$ 5.648, em Barra do Piraí. Há oportunidades também para atendente de lanchonete, auxiliar de saúde bucal e carpinteiro, todas para Volta Redonda.

Na Região Serrana, são oferecidas 118 oportunidades em diferentes bairros de Teresópolis. Entre elas, há vagas que não exigem escolaridade nem experiência, como as de auxiliar de linha de produção, carregador de caminhão e auxiliar de manutenção predial.

De acordo com o Observatório do Trabalho da Secretaria de Trabalho e Renda, o setor de Serviços é responsável por 70,8% das 1.162 vagas disponibilizadas pelo Sine, seguido pelo Comércio, com 29,2%. Quanto à escolaridade, 48,2% das oportunidades exigem Ensino Fundamental completo e 70,4%, experiência anterior.

É importante manter cadastro e currículos atualizados no Sistema Nacional de Emprego, que analisa o perfil do candidato e a vaga cadastrada pelo empregador. Para se inscrever ou atualizar o cadastro, é necessário ir a uma unidade do Sine levando os documentos de identificação civil, carteira de trabalho, PIS/PASEP/NIT/NIS e CPF. Para consultar o endereço das unidades e os detalhes de todas as vagas oferecidas, basta acessar o Painel Interativo de Vagas da Secretaria de Trabalho e Renda do estado, disponível no site http://www.trabalho.rj.gov.br/.

Em parceria com diferentes instituições, a Secretaria de Trabalho e Renda divulga estágios para diferentes níveis de escolaridade e oportunidades para jovem aprendiz. A Fundação Mudes está oferecendo 868 vagas de estágio nos níveis superior, médio e técnico, com bolsa-auxílio que pode chegar a R$ 2.000,00. Para se candidatar, basta acessar https://www.mudes.org.br/

Já o CIEE colocou à disposição da população do Estado do Rio 1.405 oportunidades de estágio, 858 das quais para Ensino Superior e 547 para Ensino Médio, técnico e jovem aprendiz. Informações mais detalhadas podem ser obtidas em http://www.ciee.org.br/