BBB 24: Lucas Buda recebe vídeo da família sem a presença da mulher e viraliza

Neste domingo (10), Lucas Buda se emocionou ao receber um vídeo no almoço do anjo. Mas a ausência de sua mulher, Camila Moura, deixou o brother balançado. Nas redes sociais, os fãs comentaram o vídeo e fizeram memes sobre o assunto.

Ao final da mensagem, o brother questionou: "Cadê a Camila, gente?". Yasmin Brunet, MC Bin Laden e Leidy Elin, que participaram da dinâmica, tentaram consolar o brother. Mas a internet não perdoou. "O almoço do anjo é: Torta de climão", escreveu um internauta no X (antigo twitter). Outros foram na mesma linha: "Cadê a Camila, gente? Tá faturando, Calabreso vacilão.

A reação de Lucas não passou despercebida pelos internautas: "Agora a ficha caiu e ele tá lembrando de tudo que fez", "A consciência pesada batendo" foram algumas das publicações no vídeo postado pelo perfil do "BBB". Um espectador também levantou uma questão: "Será que ele já imagina que agora ela diz que é ex-esposa?". E teve também opinião sobre o futuro do brother após o programa: "Buda: sem prêmio e sem a esposa."



Entenda

Desde a última semana, Camila tem ganhado uma multidão de fãs nas redes sociais após desabafar sobre as ações do marido no programa. Ela acusou o professor de capoeira de traição pela proximidade que vem ganhando com a alagoana Pitel. No Instagram, ela já acumula mais de 2 milhões de seguidores pelas publicações em que critica o comportamento e Buda e até já passou por uma transformação no visual.