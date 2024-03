Amor de BBB sobe a serra? Relembre alguns casais que seguem juntos até hoje

Ao longo de 24 edições, o Big Brother Brasil sempre foi palco para romances e formações de casais. Enquanto muitos se envolveram em relacionamentos passageiros, outros mantiveram uma conexão que foi além das câmeras, seguindo juntos até os dias de hoje.

Entre as memoráveis brigas, memes e estratégias, os casais das edições também marcaram o programa a cada edição.

No BBB 24, que termina no dia 16 de abril, dois casais também foram formados: Deniziane e Matheus, que se separaram por uma decisão da participante, que foi eliminada logo em seguida. Além de MC Bin Laden e Giovanna, que também ficaram juntos por algum tempo, mas também resolveram dar um fim a relação dentro da casa.

Leia mais

BBB 24: após 'quebra-pau' na casa, quem deve ser eliminado?

BBB 24: Gonçalense quebra recorde e fica sem receber votos após 11 paredões



Relembre os casais do BBB que estão juntos até hoje:



Mari e Saulo (BBB 6)

Mariana Felício e Daniel Saullo, participantes do BBB6, viveram um breve romance logo nas primeiras semanas do reality show. No entanto, ao longo do programa, eles se afastaram e tiveram outros relacionamentos na casa. Apesar disso, depois do fim do confinamento, eles se reencontraram, se casaram oito anos depois e ainda têm, juntos, quatro filhos: Anita, de 9 anos, Antônio, de 8, e os gêmeos José e João, de 5. Eles comemoram, em fevereiro deste ano, 18 anos juntos.

Mariana e Saulo completaram 18 anos juntos | Foto: Reprodução

Adriana Sant’anna e Rodrigão (BBB 11)



No BBB 11, Adriana Sant’anna e Rodrigão se envolveram em uma breve relação, marcada por muitas DRs e declarações de amor, especialmente por parte da sister. Fora da casa, o casal se reencontrou e assumiram um relacionamento que dura até hoje. Juntos, são casados e formam uma família com dois filhos: Rodrigo, de 7 anos, e Linda, de 5 anos.

Adriana e Rodrigão são casados e pais de dois filhos | Foto: Reprodução

Andressa Ganacin e Nasser Rodrigues (BBB 13)



Apesar de entrar comprometida no programa, Andressa acabou se envolvendo com Nasser durante o BBB 13. Os dois chegaram juntos até a final, conquistando o segundo e terceiro lugar, e ainda mantiveram o relacionamento após o término do confinamento. Atualmente, Andressa e Nasser seguem firmes e celebram 10 anos de história juntos, com direito a três casamentos para renovação de votos.

Andressa e Nasser celebram 10 anos de história juntos | Foto: Reprodução

Kamilla Salgado e Eliéser Ambrósio (BBB 13)



Também participantes do BBB 13, Kamilla Salgado e Eliéser Ambrósio deram continuidade ao romance que começou dentro da casa mais vigiada do Brasil. Na época, a modelo entrou no programa por escolha do público na Casa de Vidro, enquanto Eliéser, que já havia participado do BBB 10, voltou ao programa ao lado de outros veteranos como Kleber Bambam e Dhomini.

Não demorou muito para que os dois se envolvessem no reality show e construíssem uma relação que permanece até hoje. Kamilla e Eliéser se casaram três anos após o fim do programa, em 2016, e hoje são pais de dois filhos: Bento, de 3 anos, e a recém-nascida Victoria.

Kamila e Eliéser se casaram em 2016 e tem dois filhos juntos | Foto: Reprodução

Diego e Fran (BBB 14)



O casal #FranGo também é um exemplo de relação de reality que deu certo. Os dois se conheceram durante o BBB 14, em que viveram um intenso romance dentro da casa, entre brigas e momentos íntimos debaixo do edredom. Após o término do programa, Fran e Diego optaram por continuar o relacionamento e hoje são casados. Em 2022, eles chegaram a anunciar a separação nas redes sociais, mas reataram nove dias após o término. Com quase dez anos de relacionamento, o casal tem um filho de 3 anos chamado Enrico.

Diego e Fran estão juntos desde 2014 e são pais de Enrico, de 3 anos | Foto: Reprodução

Aline Gotschalg e Fernando (BBB 15)



A relação entre Aline Gotschalg e Fernando Medeiros, no BBB 15, foi marcada por momentos intensos e algumas polêmicas, com discussões e reconciliações. Mesmo com as adversidades, o casal conseguiu manter seu relacionamento após o término do programa e se casaram meses depois. O filho do casal, Lucca, nasceu em 2016. Os dois chegaram a se separar em 2018, mas reataram a relação cinco meses depois e seguem juntos até hoje.

Aline e Fernando superaram as adversidades dentro do reality e estão juntos desde 2015 | Foto: Reprodução

Paula Amorim e Breno Simões (BBB 18)



Paula e Breno, o casal #NoPau, protagonizou um romance que cativou os telespectadores do BBB 18. Embora a sister tenha sido a terceira participante com quem Breno se envolveu na casa, o beijo entre eles marcou o início de um relacionamento que dura até hoje. Desde então, eles se tornaram um dos casais mais queridos pelos fãs do BBB. Além de serem pais do pequeno Theo, que tem pouco mais de um ano, Paula e Breno estão com planos de oficializar a união em uma cerimônia prevista para o início deste ano.

Paulo e Breno, conhecidos com o ship #NoPau, são pais do pequeno Theo | Foto: Reprodução

Laís e Gustavo (BBB 22)



Direto da dinâmica da Casa de Vidro, Gustavo Marsengo entrou no BBB 22 para balançar o jogo, mas no final das contas, foi ele que ficou balançado pela doutora Lais Caldas. Mesmo sabendo que a médica não estava muito bem vista pelo público, o brother arriscou se envolver com Laís logo nos seus primeiros dias na casa. Após o término do programa, o casal deu um passo além na união e começaram a morar juntos, e atualmente completaram dois anos de relacionamento.