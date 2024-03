BBB 24: após 'quebra-pau' na casa, quem deve ser eliminado?

Uma confusão generalizada tomou conta da casa mais vigiada do Brasil noite desta segunda-feira (4). Após o jogo o “Sincerão”, vários participantes resolveram questionar as palavras usadas do Davi.

Yasmin, chamada de inútil pelo brother, decidiu tirar satisfação com Matteus por não defende-la de Davi, que entrou na discussão e, assim, o caos foi oficialmente instaurado.

Citada durante a briga e com seu jogo exposto, Leidy Elin também se envolveu na briga e deferiu palavras duras contra Davi. A briga virou uma troca de xingamentos, e Davi disparou para a gonçalense: "Você é cobra e ela (Yasmin) é inútil";

Apesar de ser mal visto por toda a casa, Davi parece ter ganhado o carinho do público e, segundo enquetes, Michel aparece como o favorito a ser eliminado, com mais de 70% dos votos, já Alane tem pouco mais de 5% de chances de ser eliminada.