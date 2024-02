BBB 24: "Invasor" entra na casa e deixa mensagem misteriosa

A casa do BBB 24 recebeu uma nova "invasão" na tarde desta quarta-feira (21). O quadro do programa da TV Globo, que leva uma celebridade para invadir o reality sem que os participantes percebam, terminou com uma mensagem misteriosa para os brothers nesta quarta. O aviso foi deixado pelo invasor através de uma carta.

"Queridos participantes. Tirando um ou outro aqui fora, todo mundo ama vocês, ou não. Nos vemos na final. Ou não. Assinado: Invasor", afirma a carta, lida pelo brother Davi para os participantes, que se reuniram para desvendar a mensagem. "O 'ou não' eu vou fingir que não li, vou deixar pra lá", brincou Alane, na resposta.

Com a eliminação de Deniziane na noite da última terça-feira (20), restam ainda 16 participantes na casa, que começou com 26 brothers e sisters no mês passado. A atual líder da casa é a capixaba Raquele, que venceu a última prova do líder. O anjo da semana é, mais uma vez, o paranaense Michel.