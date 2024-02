BBB 24 : Gonçalense Leidy Elin diz que não vai parabenizar a niteroiense Fernanda pela permanência no programa

Depois de muitos mutirões e empenho dos fãs, deu tudo certo e a niteroiense Fernanda conseguiu manter sua permanência na casa mais vigiada do Brasil.

A berlinda entre Deniziane, Matteus e Fernanda bateu o recorde de votação desta edição. Deniziane levou a pior e deixou o BBB com 52,02%, enquanto Fernanda teve 47,16%.

Apesar do êxito da niteroiense, muitos brothers e sisters não se mostraram satisfeitos com a permanência dela na competição. Entre eles está a gonçalense Leidy Elin, que disse que não vai parabenizar a sister pela vitória.

Leia mais:



Niteroiense corre risco de deixar o BBB 24



BBB forma 9º paredão: relembre quem votou em quem

Em conversa com Lucas Henrique e Yasmim na área externa, ela deixa claro seu descontentamento após a modelo contar que a parabenizou pela permanência na casa

"Dei de cara com ela", comenta a modelo. "E ela falou o quê?", pergunta Lucas. "Obrigada", responde Yasmin. Leidy, sem entender, pergunta o que a sister falou: "Dei parabéns logo porque dei de cara com ela. Falei: 'parabéns, Fe', ela: 'obrigada'". "Nem falei ainda e nem vou falar, porque o Buda [Lucas] foi falar e ela virou a cara. Se ela virar a cara para mim, ela vai levar um fora", diz a trancista. "Dei de cara com ela, não tinha o que falar", explica Yasmin.