'Queria ter festa antes de sair', desabafa Wanessa no BBB

Será instinto? Premonição? Fato é que Wanessa Camargo está reflexiva sobre sua trajetória no BBB 24. Após a volta de Davi no último paredão, a cantora cogitou a possibilidade de estar sendo vista como vilã por parte do público. Ela tem falado para os demais participantes sobre a chance de deixar o reality.

Em conversa com Deniziane Ferreira, Alane Dias e Beatriz Reis na quinta (15), a cantora lembrou uma conversa que teve com Davi que a fez ficar pensativa.

"Ele falou que, quando a gente está no paredão, a gente tem que dar a nossa melhor versão. Ele disse: 'Grandes escritores vão escrever grandes histórias aqui dentro, e pequenos escritores [escreverão livros]", contou.

"Na cabeça dele, pequenos são pessoas que não se acham nada, são humildes. Os grandes seriam eu, Rodriguinho, Bin... Pessoas que já chegam conhecidas. Até a Cunhã [Isabelle] que já era uma pessoa conhecida", analisou.

"Então, o que eu estou aprendendo e vivendo aqui nos últimos dias, talvez eu não escreva uma grande história no programa, mas eu vou escrever uma grande história na minha vida. Porque eu vou aproveitar tudo o que eu escrevi aqui dentro com humildade, olhar e entender", continuou.

Depois de brincar que "ficaria de olho no big fone", ela ainda comentou:

"Ai, eu queria fazer uma coisas antes de sair. Queria ter uma festa do líder".

Leia também:

➢ BBB 24: Raquele vence Prova do Líder e Bin Laden está imune

➢ Vídeo de Davi, do BBB24, sendo excluído por brothers viraliza na web