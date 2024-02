BBB 24: Raquele vence Prova do Líder e Bin Laden está imune

Tem líder nova na casa do BBB 24! A capixaba Raquele venceu sua primeira Prova do Líder, na noite desta quinta-feira (15), e conquistou a liderança pela primeira vez no reality. Outro participante que vai encerrar a semana bem feliz no Big Brother Brasil é o MC Bin Laden, que comprou o "Poder Coringa" na manhã desta sexta (16) e conquistou a imunidade para o próximo Paredão.

O desafio que garantiu a liderança para Raquele foi dividido em duas etapas. A primeira metade a prova foi feita em dupla e exigia que os brothers realizassem um circuito enquanto equilibravam uma bandeja com copos cheios, sem derrubar. A sister e sua dupla, Michel, levaram a melhor e saíram na frente para a segunda fase da Prova, realizada individualmente.

Na segunda parte, os participantes precisam encontrar um biscoito da sorte com a frase premiada. Raquele novamente completou o desafio primeiro e é a líder da semana. Ela vai passar o aniversário de 23 anos, na próxima segunda (19) na liderança e tem o poder de indicar três nomes para o Paredão. Nesta manhã, no Quarto do Líder, ela analisou os nomes que já votaram pela sua saída e decidiu que deve indicar Deniziane, Alane ou Matteus para o próximo Paredão. Confira:



Bin Laden conquista imunidade

Além de Raquele, outro nome que não aparecerá no próximo paredão é o funkeiro MC Bin Laden. Nesta manhã, o brother participou da dinâmica "Perde e Ganha", novidade da atração no Confessionário, e conseguiu chegar a 3030 estalecas acumuladas na competição. Ele decidiu investir todo o valor no leilão do Poder Coringa, mesmo sem saber o que o poder o garantia.

Mesmo com lances altos de Pitel e Rodriguinho, Bin Laden acabou conseguindo arrematar o poder e agora não pode ser indicado para o próximo Paredão. A produção, no entanto, não revelou isso ao participante, que só vai descobrir a imunidade no próximo domingo (18), dia da formação do novo Paredão.