Vídeo de Davi, do BBB24, sendo excluído por brothers viraliza na web

Um vídeo de Davi Brito sendo supostamente excluído pelos brothers do BBB24 viralizou nas redes sociais neste sábado (27). Na filmagem, os participantes do programa se retiram do ambiente após o baiano se juntar a eles.

Na roda, estavam Yasmin Brunet, Giovanna, Raquele, Michel e Lucas. Dos cinco, apenas Lucas permaneceu sentado com Davi. Revoltados com as cenas, internautas enviaram a palavra "crueldade" para os trending topics. "O que estão fazendo com o Davi é muito desconfortável de assistir", afirmou um espectador.

"Chorei vendo esse vídeo", comentou outro usuário da web.

O que estão fazendo com Davi é muito desconfortável de assistir.



Olha a expressão dele quando todos se levantam… #BBB24

Davi e outros brothers têm entrado em conflito após o baiano gastar os alimentos da Xepa cozinhando. De acordo com os outros participantes, Davi está desperdiçando comida cozinhando para os brothers contra a vontade deles.