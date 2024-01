Rodriguinho espia conversa de sisters sobre cocô; "preferia não estar escutando"

Atual "líder" da casa, o cantor Rodriguinho se arrependeu de usar seus poderes de liderança para espiar as colegas de reality na última quarta-feira (24), no Big Brother Brasil 24. Sem querer, ele acabou flagrando uma conversa íntima entre duas sisters conversando sobre o jeito certo de usar o sanitário.

O participante usou a Central do Líder, um privilégio da liderança que o permite acompanhar ao vivo cenas de outros participantes da casa. No momento em que usou o recurso, ele acabou ouvindo Alane questionar Beatriz a respeito do jeito como ela vai ao banheiro no reality, com os pés na tampa do vaso sanitário.

"Eu acho que no Brasil inteiro, só tu e sua família cagam assim", brincou Alane sobre a sister, sem saber que Rodriguinho flagrava o momento. "Preferia não estar escutando. Meu Deus! Preferia não estar escutando!", respondeu o brother, rindo. Confira: