Rodriguinho se desfaz de prêmios do BBB24 mesmo com dívidas acumuladas e tendo falido duas vezes

Rodriguinho, cantor de pagode e participante do BBB24, tem atraído críticas após se desfazer dos prêmios do programa. Em uma das ocasiões, o brother afirmou que não iria se "matar para ganhar um carro".

O pouco caso do pagodeiro com o valor dos prêmios é uma surpresa para aqueles que conhecem o histórico de dívidas do artista. No programa Jota Podcast, o cantor contou que já faliu duas vezes. "A nível da minha sogra dar dinheiro para a gente comer, do Thiaguinho pagar o aluguel da minha casa. Da polícia me parar e querer levar meu carro porque o documento estava ferrado", revelou.

Leia também:

Davi dá conselho a Yasmin Brunet sobre aliados: "eles jogam sujo"

Leandro Hassum critica "cara de bunda" de Rodriguinho no BBB



O vocalista da banda Os Travessos tem uma dívida de mais de R$83 mil reais, referente a locação de um imóvel na capital de São Paulo, no bairro do Tatuapé. Ele está com pendências com relação ao aluguel, condomínio, seguro fiança, IPTU, gás e alguns danos constatados no apartamento. O cantor também possui uma dívida acumulada de mais de R$50 mil de IPVA.

O participante do BBB24 se reergueu na pandemia, quando pegou 500 mil dólares emprestado para investir num projeto. "Metade da grana eu investi em trabalho que foi o que me levantou até hoje. Investi em outras coisas: abri negócios, marca de roupas, lounge de narguilé, abri um restaurante", compartilhou, ainda no Jota Podcast.

Atualmente, Rodriguinho mora em uma mansão alugada na Região da Serra da Cantareira, em São Paulo, com a esposa Bruna Amaral e seus onze gatos.