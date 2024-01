Davi dá conselho a Yasmin Brunet sobre aliados: "eles jogam sujo"

O 'jogo' não parou durante a madrugada deste domingo (21) na casa do Big Brother Brasil 24. Davi e Yasmin Brunet tiveram uma conversa franca sobre o jogo e estratégias. O baiano deu um alerta para a influencer e aconselhou Brunet a tomar cuidado com os aliados que ela tem feito no jogo.

"Você é uma pessoa 'muito coração', só que estou vendo que está indo pelo caminho errado e está se juntando com pessoas que estão jogando errado. Quem avisa amigo é. Sei que você não tem nada contra mim, sei que você está com os 'gnomos': Rodriguinho, os meninos... Não tenho nada contra eles também, mas, em relação a jogo, eles jogam sujo", avisou o brother.

Yasmin questionou as afirmações do participante: "Mas o que quer dizer esse jogo sujo que eles estão fazendo? Porque eu não faço parte do grupo. Ando com eles por proximidade por causa do Rodriguinho". Davi, no entanto, reafirmou que tem vsto atitudes potencialmente "perigosas" para a sister.

"O que eu tenho pra falar pra você, eu sento e converso. Eu não guardo mágoa dentro de mim e não sou mentiroso. Abra seu olho, você é uma mulher famosa, mas aja com o coração e com verdade! Quem faz seu jogo é você! Abra seu olho", afirmou Davi. Confira um trecho da conversa:





Mais tarde, a modelo e influencer desabafou com a cantora Wanessa Camargo sobre a conversa que teve com Davi. "Ficar no quarto com uma pessoa que você não bate é muito ruim. Ficar no quarto com uma pessoa [em quem] você está votando é horrível. Eu estou votando no cara e dormindo do lado dele. Ele queria conversar comigo para me dar um toque de amigo, e meu medo é ele estar certo, Wanessa", disse Brunet.

Neste domingo (210, mais um participante deixa a casa: Giovanna Pitel, Nizam e Raquele estão no Paredão. O resultado sai à noite, durante a exibição do programa na TV Globo