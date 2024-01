BBB 24: Cantora compara desistência de Vanessa Lopes com 'tirar a própria vida'

A influenciadora desistiu do reality na tarde de sexta-feira (19) - Foto: Reprodução

A influenciadora desistiu do reality na tarde de sexta-feira (19) - Foto: Reprodução

Após a desistência de Vanessa Lopes do BBB 24, na tarde da última sexta-feira (19), a cantora Gabily usou as redes sociais para se pronunciar. Amiga da criadora de conteúdo, ela comparou o reality show com a vida real.

“Apertar o botão é puxar o gatilho na vida real. Desistir do BBB é desistir da própria vida no mundo real! Espero que entendam o peso disso! A cada 45 minutos uma pessoa no mundo real aperta o botão! Mais amor, menos julgamento alheio”, escreveu.

Nos comentários, os internautas criticaram o posicionamento da artista. “Acorda para a vida, mulher”, escreveu uma. “Está explicado porque ela é maluca desse jeito”, disse outro. “Eu tenho dó dela porque o círculo social dela só alimenta mais as loucuras dela”, lamentou outro.