BBB24: Davi lava frango cru em ralo da pia e vitaliza na internet

Encarregado de preparar o almoço dos participantes do BBB24 nesta sexta-feira (19), Davi viralizou mas redes sociais pela forma como higienizou o frango, chamando a atenção dos internautas.

O brother jogou alguns pedaços de frango cru dentro da pia e os lavou ali mesmo. Alguns pedaços, inclusive, chegaram a ficar dentro da proteção do ralo. A prática, que parece inofensiva, é, de acordo com especialistas, inadequada e traz riscos à saúde.

Leia mais



Inimigo do carisma? Rodriguinho se isola em show de Léo Santana e recebe críticas

Bin Laden, Luigi e Nizam discutem sobre porte de arma e Lula



De acordo com o biomédico Roberto Martins Figueiredo, mais conhecido como Dr. Bactéria, lavar o frango cru antes de cozinhar pode aumentar o risco de intoxicação alimentar por bactérias 'Campylobacter', que estão presentes na carne. Com a água, os microrganismos podem se espalhar para outros alimentos e até se propagar por toda a cozinha.



“O envenenamento por Campylobacter pode causar dor de barriga, diarreia severa e, às vezes, vômito entre dois e cinco dias. Em certos casos, contrair a bactéria pode ainda levar à síndrome do intestino irritável, artrite reativa e síndrome de Guillain-Barré”, alertou o Dr. Bactéria em entrevista ao portal Metrópoles.

O especialista também deu algumas orientações de como se prevenir de uma intoxicação por Campylobacter:

1- Armazenamento do frango

Cubra o frango cru e guarde-o na parte inferior da geladeira para que os sucos não pinguem em outros alimentos e os contaminem.

2- Higienização

“Com a ajuda de uma faca, remova as gordurinhas da área ao redor do pescoço e na parte traseira do frango. Deixe o cozimento matar todas as bactérias presentes, incluindo a Campylobacter. Lavar frango é proibido, assim como usar limão para higienizar”, destacou o Dr. Bactéria.

3. Prevenção

Depois de usar, lave e limpe cuidadosamente todos os utensílios, tábuas de cortar e superfícies usadas para preparar frango cru. Lave bem as mãos com sabão e água morna depois de manusear o alimento. A higienização previne a propagação e a contaminação.

4. Cozimento

“Certifique-se de que o frango esteja fervendo durante todo o tempo antes de servir. Corte na parte mais grossa da carne para verificar se ela está cozida sem carne cor-de-rosa e se os sucos estão claros”, orientou o biomédico.