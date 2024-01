Bin Laden, Luigi e Nizam discutem sobre porte de arma e Lula

"Meteu o louco. Ele estava defendendo o Bozo, tá ligado, né?", comentou Bin Laden, em conversa com Luigi sobre Nizam - Foto: Reprodução/TV Globo

"Meteu o louco. Ele estava defendendo o Bozo, tá ligado, né?", comentou Bin Laden, em conversa com Luigi sobre Nizam - Foto: Reprodução/TV Globo

O porte de arma e as políticas de Lula (PT) e Bolsonaro (PL) acabaram virando motivo de discussão entre participantes do Big Brother Brasil 24 nesta quarta-feira (17). Uma fala do paulista Nizam defendendo o armamento da população gerou polêmica na casa e acabou virando assunto entre os colegas de reality Lucas Luigi e MC Bin Laden, que criticaram a posição.

Nizam estava comentando sobre um assalto que sofreu e insinuou, enquanto contava, que "quem roubou sua casa" não seria preso por conta da eleição de Lula à presidência. Luigi e Bin Laden presenciaram o momento e reprovaram as afirmações do brother durante uma conversa em particular posteriormente.

"Meteu o louco. Ele estava defendendo o Bozo, tá ligado, né?", comentou o funkeiro para o colega carioca, que também se mostrou insatisfeito com o comportamento do colega: "Mano, aquele papo ali foi o suficiente para mim. E eu e tu que viemos da favela, nós vemos o bagulho rolando". Confira a discussão:





Bin Laden frisou que considera a posição inviável no cenário político do país. "A gente vai incentivar os outros a ter armas ao invés de ter livro? O povo que está passando fome, saúde, mano, saúde pública. (...) Bagulho já foi comprovado. País com muita gente com depressão, ansiedade e pá, psicologicamente nem é um país preparado para os outros ter porte de arma, você é louco", afirmou o artista.

"Quer ver um exemplo? Olha aí! A casa [do BBB] é um exemplo que nós não estamos preparados para porte de arma mesmo", concluiu o colega. Até o momento, os dois não chegaram a tocar no assunto com Nizam.