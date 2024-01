Eliminado, Lucas Pizane opina sobre omissão em comentários sobre corpo de Yasmin Brunet

Lucas Pizane, o terceiro eliminado do BBB24, participou do "Bate-Papo BBB" na noite desta terça-feira (17), após ser eliminado do reality. No programa, apresentado por Thais Fersoza e Ed Gama, o baiano comentou sobre o momento em que Rodriguinho e Nizam criticaram o corpo de Yasmin Brunet.

Pizane, na conversa com Thais e Ed, admitiu que foi um "frouxo", e que deveria ter contado para Yasmin toda a verdade sobre o que foi dito no quarto do líder pelos brothers.

" Eu sabia que eu estava completamente errado em relação à essa omissão. Essa minha fala pra ela foi uma fala de peso na consciência", contou o rapaz. "Por que na hora você não falou?", questionou Thaís. "Fui frouxo, frouxidão mesmo", assumiu Lucas.

A atriz revelou a Lucas que o público esperava outra atitude dele. "Pela atitude que você teve de ter ficado quieto, a gente falou assim 'ele vai se posicionar, ele vai falar alguma coisa. É um cara que não compactua com isso. Mas você ficou de boa com ele [Nizam], até botou no seu pódio", comentou. Em resposta, Pizane alegou: "É um comportamento que eu não concordo, que eu não quero pra minha vida (...) Lá dentro o pensamento é 'será que ninguém viu e se eu falar vou dar visibilidade pra isso?".

Primeiro líder da edição do BBB24, Rodriguinho fez comentários sobre Yasmin Brunet que desagradaram os espectadores e a equipe da modelo. No quarto do líder, com Nizam, Vinicius e Pizane, o cantor falou que a atriz, apesar de ser bonita, "já foi melhor", e hoje "está mais velha" e "largou a mão".

"Acha a Yasmin Brunet bonita de corpo?", questionou Nizam. "Não gosto de loira", comentou Vinicius. "Eu acho ela bem bonita, sim. Ela já foi melhor, está mais velha, mas é bonita ainda", afirmou o artista.