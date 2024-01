Esposa de Lucas Luigi raspou o cabelo para fazer dread do marido

O participante do BBB24 Lucas Luigi tem conquistado o coração do público com suas caras e bocas e reações divertidas. A cada dia do programa, o brother ganha mais carinho dos espectadores, mas, se tem um carinho que ele sempre vai ter, esse é o de Helena Claudia, dançarina e esposa do brother.

Luigi e Helena estão juntos há seis anos e são pais de Dominic, de 3 anos. As redes sociais do casal são lotadas de declaração, e elogios, e a amada está com ele mesmo estando separada por alguns quilométricos de distância e algumas câmeras de filmagens: os dreads que Luigi usa na casa mais vigiada do Brasil foram feitas com o cabelo de Helena.

“Foi feito com o meu cabelo, quando eu raspei tudo. Aí ele disse que ia colocar nos dreads dele para a gente estar juntinho”, compartilhou Helena. Durante o reality, o brother chorou lembrando do filho e da mulher, enquanto acariciava seus cabelos.

A família mora em uma casa em Guadalupe, na Zona Norte do Rio. Luigi nasceu em São João do Meriti, na Baixada Fluminense, e, além de vender roupas de streetwear em uma galeria, ele também instala pisos para conseguir uma renda extra.

Luigi sonhava em ser dançarino, mas abriu mão do desejo por conta do preconceito que sofria durante as audições. “Muitas das vezes eu não participava de clipes, não entrava. E não era pela minha habilidade. Era pela minha aparência (…) Minha esposa também dança. Eu falei: ‘dois artistas juntos, com filho, não dá’. Falei para ela: ‘vai você dançar, que é linda demais’”, contou o brother, durante o almoço do anjo.