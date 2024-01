Gil do Vigor comenta sobre fala de Davi apontada como homofóbica: 'Não podemos normalizar'

O ex-BBB Gil do Vigor, participante da 21ª edição do programa, emitiu sua opinião sobre a fala de Davi na noite de domingo (14), apontada como problemática por internautas.

"Em pleno 2024, não podemos normalizar a frase 'sou homem, não sou viado' como gíria, seja quem for. As pessoas não merecem linchamento virtual, mas também não podemos simplesmente fecharmos os olhos e fingirmos que não foi uma fala homofóbica, seja quem for, errou e pronto", comentou Gil, em seu X (antigo Twitter).

Na noite de domingo (14), após a formação do paredão, Davi entrou em uma discussão com Nizam. No meio da confusão, o baiano disse a Nizam que ele era "homem, e não viad*".

"E não falo sobre torcida e 'BBB', é geral, vocês reclamam de pessoas isentas dentro dos realities mas muitas vezes, nós mesmos nos isentamos aqui fora. Vigorem, boa noite e vida que segue!", falou o influenciador.

A fala de Davi dividiu opiniões na web. Enquanto alguns internautas apontaram o comentário como homofóbico, outros defenderam o rapaz, dizendo que a frase era uma "gíria" da Bahia, e o brother não deveria ser taxado de preconceituoso pela atitude.

Muitos fãs de Gil, que torceram por ele no reality, discordaram do economista, nos comentários da postagem no X. "O cara morava em uma casa de taipa na Bahia. Ele não tem educação para filtrar essas falas. Ele não é homofóbico", defendeu um seguidor. "Mesmo assim passo pano pra Davi. Fora Nisan e sua turminha", comentou outro internauta.

Após ser criticado pelo posicionamento, Gil voltou a fazer publicações em seu X sobre o assunto. "Irei se ausentar de comentar BBB, deixarei para comentar com a Ana Maria apenas. Motivos: Quero Paz! Pronto, agora o seguinte, do mesmo jeito que entretenimento possui alcance absurdo, vamos apoiar o projeto que estou de fazer vídeos sobre educação financeira, vamos divulgar… Beijos!", finalizou o ex-BBB.

Nesta segunda-feira (15), durante o Raio-X, Davi reconheceu que extrapolou na discussão, e disse algumas palavras que se arrepende. "Tive que desabafar naquele momento, usei algumas palavras que não cabiam no momento", relatou o brother.