Rodriguinho tem falas apontadas como xenofóbicas e machistas no BBB

O cantor de pagode e participante do BBB24 Rodriguinho teve falas polêmicas na madrugada deste sábado (13). Após ser campeão da prova do líder, o artista foi ao quarto do líder, onde os participantes podem assistir outros brothers, com outros confinados, e teceu comentários apontados como xenofóbicos sobre Isabelle.

A conversa começou quando o atleta paralímpico Vinicius Rodrigues afirmou achar ele e a sister parecidos, e explicar que se identificava com ela. Rodriguinho, sem entender a semelhança entre os dois, questionou: "O que? Você gosta de boi-bumbá também?" Ela só fala isso. Ela só canta música do boi bumbá", afirmou o pagodeiro.

Em resposta, Lucas Pizane, que estava no cômodo quando a conversa aconteceu, declarou: "Mas você nem conversa com ela, como você sabe do que ela fala?", e Rodriguinho respondeu que via a manauara falando sobre o assunto.

Internautas, revoltados com as declarações, criticaram as falas do cantor, e apontaram o comentário como xenofóbico. "Rodriguinho decepção!", afirmou uma internauta. "Puro suco da xenofobia", comentou outra espectadora".

Nesta madrugada, o artista também fez declarações sobre Yasmin Brunet apontadas como machistas. O brother criticou a postura da modelo, falando que ela "já foi melhor" e que, agora, ela "já está velha".