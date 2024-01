Thaís Fersoza é aclamada na web após dar “bronca” em eliminado do BBB

Maycon foi o primeiro eleiminado do reality, com uma média de apenas 8,46% de votos pela sua permanência - Foto: Divulgação

Chegou o dia da primeira eliminação do BBB 24, e o merendeiro Maycon foi o escolhido do público, para deixar o programa nesta quinta-feira (11). Eliminado com uma média de apenas 8,46% dos votos pela sua permanência, Maycon deixou a casa após 4 dias intensos, recheados de polêmicas. Mas se sua estadia na casa deu o que falar, as polêmicas não pararam aqui fora. A estreia do “Bate Papo com o Eliminado”, apresentado por Thais Fersoza e Ed Gama, rendeu bons cortes nas redes sociais.

Ao longo do “Bate Papo BBB”, vários questionamentos surgiram a respeito das atitudes de Maycon no reality, principalmente em relação aos comentários feitos pelo merendeiro sobre as roupas transparentes usadas pela modelo, Yasmin Brunet, no programa. Na ocasião, ele e o instalador de pisos, Lucas Luigi, teriam alegado que as roupas transparentes e o piercing no mamilo de Yasmin, seriam um motivo para que eles se mantivessem afastados da loira.

O diálogo não pegou bem com o público, e aparentemente, nem com a entrevistadora Thais Fersoza, que aproveitou a deixa para dar uma verdadeira ‘aula’ para o participante. "Sim, ela é um mulherão. Ela é maravilhosa e ela pode usar o que ela quiser. Ela tem o direito de usar o que ela quiser. No lugar de fala, que você me permite, esse pensamento de que a mulher se veste para provocar o cara, para chamar atenção do cara, é tão antigo. Ela se veste para ela, ela tem que se vestir do jeito que ela quiser, se sentir bem do jeito que é a personalidade dela", iniciou Thais.

"Ela não tem que se preocupar com o que ela está usando porque isso vai atingir você de uma maneira, isso é respeito. Tem que ter com todos. Não é você, não sou eu, o Ed, que vai ditar o que outra pessoa vai usar. É respeito", disse.

Maycon então tentou explicar o que quis dizer com a conversa, e lamentou ter sido mal interpretado. "Eu não falei isso de 'você não vai usar, você não pode'. Eu sou um cara que usa saia. A sociedade me julga porque eu uso saia... Eu não falei nesse lugar. Eu falei assim: 'eu sou um homem casado. Ela estava com o vestido transparente'", explicou o cozinheiro.

"Eu fiquei com medo de pegarem esse take e jogarem na internet e fazerem maldade com meu ponto de vista. De verdade, era essa a conversa. Eu tenho medo de chegar perto e ser mal interpretado. Foi isso o que aconteceu", finalizou.

O parceiro de Thais, Ed Gama, então perguntou: "Foi medo do ciúme da tua mulher?". E Maycon respondeu: "Foi justamente esse lugar. Eu não queria tocar nisso. A minha mulher falou: 'A Yasmin Brunet vai estar lá'... Meu medo era da internet pegar um take errado e me lançar como um cara 'abusador', 'desrespeitador' e eu sou zero esse cara".

Em outro momento, após mencionar diversas vezes ter sido vítima da má interpretação do público, a apresentadora deu outra ‘direta’ para eliminado. “Você insiste em falar ‘má interpretação ao meu respeito’, mas às vezes você se expressou mal né.”, disse Thais.

Entre o público, a entrevista repercutiu muito, principalmente pela atuação de Fersoza. Muitos internautas rasgaram elogios à nova apresentadora do quadro, por seu posicionamento e confronto com o eliminado. "Thais Fersoza jantou o Maycon ao vivo", escreveu uma pessoa no X, antigo Twitter. “A Thais Fersoza esmurrou o Maycon por causa das falas dele sobre as roupas da Yasmin", disse outra. “Eu tô amando você acabando com o Maycon”, comentou uma terceira.

Houve também quem se ofendesse com a acidez da apresentadora, criticando a postura ríspida assumida por Thais. Em uma publicação em seu Instagram, alguns perfis comentaram: “Você foi grossa, arrogante e nada humilde!”, “Programa horrível, sem graça, desumana a forma como trataram o Maycon”.

Independente das críticas, o “Bate Papo BBB”, este ano apresentado por Thais Fersoza e Ed Gama, acontece após todas as eliminações, em que a dupla entrevista e mostra tudo o que rolou na casa para o recém eliminado.

MEU DEUS!! A Thaís Fersoza esmurrou o Maycon por causa das falas dele sobre as roupas da Yasmin #BBB24 pic.twitter.com/fVo2FAx4Tj — Felipe (@Felipebann) January 12, 2024