Perfil de Yasmin Brunet se pronuncia sobre eliminação de Maycon

O perfil oficial de Yasmin Brunet, participante do BBB24, reagiu à eliminação de Maycon, 'brother' que estava criando uma rivalidade com a modelo. No paredão entre Yasmin, Giovanna e Maycon, o cozinheiro foi eliminado.

Em publicação feita nas redes sociais, a equipe da atriz chamou a eliminação de "resposta ao machismo". "O paredão de ontem foi uma resposta para o machismo, para o pré-conceito e para aquela parte da sociedade que ainda insiste em acreditar que uma mulher pode ser definida pela roupa que usa. Não vamos mais aceitar", diz a publicação. Ainda, eles trouxeram uma frase dita pela sister, que diz "Uma mulher pode vestir o que quiser".

Em conversa com outros participantes, Maycon, ao tentar justificar sua relação distante com Yasmin, alegou que não se aproximava da loira por ela usar roupas transparentes demais, e ele ter medo de olhar e ser mal interpretado.



Antes de ser eliminado, o merendeiro pediu a loira que ela não o abraçasse caso fosse eliminado. No programa, é costume que os brothers abracem o participante eliminado no paredão. Yasmin aceitou o pedido do rapaz, concordando com "Claro".

"Manteve distância, então vamos manter distância. Aí da porta pra fora é outra parada. E se quiser também. Eu vou querer. Se tu quiseres, eu vou querer. Só pra te avisar que se tu quiseres, eu quero. Se tu não quiseres...", complementou o catarinense.