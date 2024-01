Maycon e Luigi justificam afastamento de Yasmin Brunet e revoltam público

Parece que a presença da modelo Yasmin Brunet tem incomodado muita gente na casa do BBB 24. Durante o programa da última terça-feira (9), foi montado o primeiro Paredão da 24ª edição do reality, em que Giovanna, Maycon e Yasmin Brunet, foram os escolhidos para estar na berlinda. Entretanto, foi a escolha da ‘sereia’ que deu o que falar nesta madrugada, tanto dentro, quanto fora da casa.

Em uma conversa com a cantora Wanessa Camargo, na madrugada desta quarta-feira (10), Lucas Luigi e Maycon, que foi emparedado pela líder Deniziane, tentaram explicar os motivos que os levaram a votar na loira, mas a justificativa parece não ter agradado muito os internautas. Segundo a dupla, eles não se aproximaram mais de Yasmin por ela ser muito bonita e usar roupas transparentes.

"Eu tenho receio porque a minha mulher te acha uma parada ‘indesenhável’... Então é muito ruim de eu te olhar, de eu falar contigo, de eu te abraçar, de estar perto…” começou Maycon, se referindo à Wanessa. A cantora então questiona se o merendeiro teria dito isso para Yasmin também, e ele afirma, continuando: “Eu falei isso pra ela. Às vezes as suas roupas são transparentes. Pra mim, é um mundo totalmente diferente do nosso [Maycon e Luigi]".

"Uma mulher daquele tamanho, linda daquele tipo, parece uma sereia. Eu falei 'cara, tu parece uma parada mística'. É bizarro demais", disse Maycon, que teve sua fala complementada por pelo instalador de pisos: "Quando ela saiu com aquele vestido transparente a primeira vez, eu não vou mentir, eu falei: ' não posso olhar'.”, disse Luigi, recebendo o apoio do cozinheiro. Wanessa então ressalta que esse seria o motivo da dupla não conseguir se aproximar da modelo.

"Imagina o Dado [namorado de Wanessa] aqui e Yasmin Brunet aqui. Aí o dela tem um piercing no mamilo e do nada ele bate o olho. Chama atenção.", contou Maycon. “O nosso olho de homem chama atenção", completou Luigi.

A cantora então disse que mulheres também olham para os homens, mas Luigi explicou a diferença entre ambos os olhares. "Mas tem uma diferença [entre olhar para o peito de um homem e de uma mulher]. Você [apontando para o Maycon] é um peito. O dela é outro peito", enfatizou Luigi. "Se a câmera pega só esse take, pensa na merd* que vai dar em casa [com as esposas]", finalizou Maycon.

Luigi ainda levanta outro motivo para o seu voto em Yasmin. De acordo com ele, a modelo teria subestimado os seus conhecimentos e isso o teria incomodado. “Eu votei nela porque ela subestimou a minha mente, entendeu?", contou. Ao ser questionado pela cantora, Luigi então explicou: "Wanessa, o nosso papo era completamente inteligente. O nosso assunto não era nem sobre o jogo, era sobre a vida. Quando nós falamos sobre os sumérios, sabe qual foi a frase que ela me soltou? Poxa, você sabe disso? Mas aí, não satisfeita, continuei o assunto, fingi que não escutei. Aí veio a segunda vez. Quando eu falei do banco de sementes da Suíça, ela perguntou de novo 'você sabe disso?'", finalizou.

Nas redes sociais, os comentários de Maycon e Luigi não soaram bem entre os internautas, que os acusaram de terem falas machistas contra Yasmin. "Maycon e Luigi falando que não se aproximam da Yasmin porque as roupas são provocativas e eles são casados e tem medo de olhar.. Que o dela não é qualquer peito. É o peito e que tem piercing no mamilo, que não podem olhar. Gente, que nojo", disse uma internauta. “Inacreditável”, escreveu outra na plataforma, antigo Twitter.

Quem também se pronunciou, foi a equipe de Yasmin, que apontou contradições no discurso de Maycon e Luigi.

"Votada por ser uma grande gostosa? Se contradizendo todo, Maycon e Luigi resolveram dizer que não se aproximam de Yasmin por ela ser muito bonita e pelas roupas provocativas que usa, citando inclusive o piercing que ela possui. Mas não era a Yasmin que não dava abertura? Agora o discurso mudou e o problema é que ele não consegue se controlar ao lado dela? Luigi concordou e se também se contradisse pela terceira vez, já que na votação o discurso foi um e 30 min atrás foi porque Yasmin o subestimou", escreveram.

O resultado do Paredão entre Giovanna, Maycon e Yasmin, será divulgado nesta quinta-feira (11), durante o programa ao vivo na TV Globo.