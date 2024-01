BBB 24: participante sugere apelido de 'cotinho' para prótese de atleta paralímpico

Logo na primeira prova do BBB 24, que estreou nesta segunda-feira (8), 18 participantes disputaram a liderança em uma prova de resistência. Porém, durante a prova, que ainda está em andamento, as falas de um integrante do grupo 'Pipoca' deram o que falar nas redes sociais.



O cozinheiro escolar Maycon foi acusado de capacitismo contra Vinicius Rodrigues, atleta paralímpico e integrante do Camarote do programa.

Durante a primeira Prova do Líder, Maycon fez uma série de “brincadeiras” com Vinicius, que, na interpretação dos internautas, teria se mostrado incomodado com a situação.

Tudo começou quando Maycon escolheu Vinicius para participar da prova e fez uma série de comentários sobre o brother. O atleta precisou interromper a competição para tirar a prótese.



“Bora brincar, Vini?”, disse o cozinheiro, que seguiu fazendo comentários: “Sobe de boa isso aí [escada], Vinicius. A cara dele fechada de mal já. Ele falou que queria correr hoje".

Outro momento que gerou a insatisfação dos internautas foi quando Maycon pediu para colocar um apelido na perna de Vinicius. “Vamos botar um nome no "cotinho". A gente pode botar um apelido no "cotinho"? Te batizar?”, disse o merendeiro, deixando Vinicius desconfortável.

No Twitter, internautas detonaram Maycon e apontaram que o cozinheiro deve ser o primeiro eliminado do programa. “Já vai começar com essas falas problemáticas? O vini CLARAMENTE ficou desconfortável”, apontou uma pessoa.

“Impressionante, o Vinicius morrendo de dor por conta da perna mecânica dele e o Maycon querendo apelidar a perna do rapaz. Que nojo”, apontou outra.