BBB 24 tem pior audiência de estreia da história do programa

A 24ª edição do Big Brother Brasil estreou na Rede Globo na noite desta segunda (08) e, apesar de ter sido acompanhada pela tradicional comoção do público nas redes sociais, não registrou um audiência muito positiva para Globo. De acordo com dados do Kantar Ibope, em São Paulo, a atração teve a pior audiência em um programa de estreia desde que começou a ser exibida.

Por lá, o reality registrou 22 pontos de audiência - um a menos em relação a edição do ano passado. O resultado foi um pouco melhor no Rio de Janeiro, onde o primeiro programa teve 26 pontos e registrou aumento de um ponto em relação aos números da estreia do BBB 23.

O resultado, porém, não chega a ser desastroso por representar um aumento em relação a audiência no mesmo horário em semanas anteriores. Aqui no RJ, o aumento no número de pessoas assistindo a TV Globo aumentou em 8 pontos com a estreia do BBB, em relação a segunda-feira passada (01). Em São Paulo, mesmo com o recorde negativo, a audiência ainda foi bastante superior a emissora que ficou em segundo lugar, o SBT, que registrou apenas 3 pontos na mesma faixa de horário.

Nas redes sociais, a estreia da edição 24 da atração fez bastante sucesso. A "#BigDay", em referência ao dia de apresentação dos participantes do programa, somou mais de 1 milhão de menções no X/Twitter entre a última sexta-feira (05) e a esta segunda (08). Já a hashtag BBB24 ficou há mais de 24 horas nos 'trending topics' da rede.