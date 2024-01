Equipe de Maycon do BBB24 publica nota lamentando o comportamento do brother

Nesta terça-feira (9), a equipe de Maycon, integrante 'Pipoca' do BBB, publicou uma nota de reprovação ao comportamento do rapaz. O catarinense tem tido ações, apontadas por internautas, como capacitistas, além de outros atos que não caíram bem para os espectadores.

"Acreditamos que o Maycon terá a oportunidade de refletir sobre suas falas e ações e perceber que pode evoluir e aprimorar seu desenvolvimento pessoal", diz o comunicado.

Confira a nota completa:

Nota foi publicada nas redes do participante | Foto: Reprodução/Redes Sociais

No reality, Maycon tem tido falas que os espectadores desaprovam. Durante a prova do líder, o participante estava conversando com Vinícius, atleta paralímpico com uma perna amputada, quando sugeriu que colocassem um apelido no membro amputado. "Vamos botar um nome no 'cotinho'. A gente pode botar um apelido no 'cotinho'? Te batizar?" falou o rapaz, deixando o corredor desconfortável.

Na madrugada desta quarta-feira (10), após votação de paredão, Maycon e Luigi tentaram justificar seu voto em Yasmin Brunet para a modelo. No entanto, o motivo dado como justificava causou revolta em internautas.

Os brothers alegam que não querem proximidade com a modelo por não saberem lidar com a beleza dela. ""Eu tenho receio porque a minha mulher te acha... Eu falei isso pra ela. Então é muito ruim de eu te olhar, de eu falar contigo, de eu te abraçar... As vezes as suas roupas são transparentes. Pra mim, é um mundo totalmente diferente do nosso", falou Maycon.

Outras atitudes dele também tem incomodado, como a "tagarelice" do brother e a sua posse na cozinha.