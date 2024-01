Mãe? Yasmin Brunet chama Wanessa Camargo de “mãe” e é questionada pela cantora

Viih Tube, é você? A modelo Yasmin Brunet, integrante do camarote do BBB 24, vem sendo muito comparada com a ex-participante do BBB 21, Viih Tube, após uma brincadeira com a cantora, Wanessa Camargo, feita na madrugada desta terça-feira (9).

Após chamar Wanessa, de 41 anos, pelo nome, Brunet, de 35, chama a cantora novamente, dessa vez, como “mãe”. Ao perceber o comentário, a filha do cantor Zezé Di Camargo então rebate: "Só cinco anos a menos do que eu e me chamando de mãe?".

A interação levantou comentários nas redes sociais, que compararam a atitude de Yasmin, com a da ex-participante Viih Tube, que tinha o costume de apelidar os colegas de confinamento como “pai”, “mãe” e outros membros da família. Além disso, o público comentou sobre a relação da loira com a própria idade.

"Na cabeça da Yasmin, ela ainda é adolescente (risos)", disse uma fã do reality no X, antigo Twitter. "35 com carinha de 21 dá nisso, né? Se nem eu assimilo, imagine ela", escreveu outra. "Certeza que a Wanessa pegou um 'rancinho'", especulou uma terceira.