Yasmin Brunet e Vanessa Lopes resolvem conflito e prometem deixar treta fora da casa: entenda a desavença

Influenciadores não se davam bem por conta de Gabriel Medina, ex em comum entre as duas - Foto: Reprodução/TV Globo

Influenciadores não se davam bem por conta de Gabriel Medina, ex em comum entre as duas - Foto: Reprodução/TV Globo

Antes mesmo do BBB24 estrear nesta segunda-feira (8), os espectadores já estavam no aguardo do desenrolar da relação de duas integrantes do Camarote: Yasmin Brunet e Vanessa Lopes. Isso porque as duas 'sisters' já tinham uma desavença travada fora da casa mais vigiada do Brasil, causada pelo envolvimento das duas com o surfista Gabriel Medina.

Medina é ex-marido de Yasmin Brunet, e a relação com a modelo durou dois anos. Já Vanessa Lopes foi apontada como affair do atleta após a separação com Brunet, e eles foram vistos juntos diversas vezes. O pai da recifense confirmou que os dois se relacionaram.

Leia também:

Influencer da região está entre os convidados para a 'Espiadinha BBB'; veja!

BBB 24 terá 26 participantes em sua noite de estreia



Após os 'flagras' de Medina com a criadora de conteúdo, a modelo deixou de seguir a tiktoker no Instagram, gerando a curiosidade entre os internautas se haveria treta entre as duas. Em entrevista, ao comentar sobre o caso, a pernambucana afirmou que não criaria inimizade com ninguém ou pararia de seguir por qualquer motivo. No entanto, ela contou que preferia não se aprofundar no assunto.

Para sanar qualquer desconforto que poderia acontecer entre as duas por "questões externas", as influenciadoras sentaram para conversar e resolver a situação.

Na conversa, as sisters falaram que preferiam deixar o mau-entendido fora da casa. "Foi um negócio que saiu e as pessoas assumiram coisas", disse Yasmin. A conversa foi finalizada com um abraço.

Além de Brunet e Vanessa, Gabriel Medina já ficou com outras duas ex-BBBs: Jade Picon, do BBB22, e Key Alves e Bruna Griphao, do BBB23.